ФАС обязала компанию Apple открыть в России официальный сервисный центр

Федеральная антимонопольная служба России вынесла предупреждение ООО «Эппл Рус». Как сообщает пресс-служба надзорного органа, компании предписано в срок до 1 мая 2017 года открыть на территории России единый сервисный центр. Заседание комиссии ФАС по жалобе на деятельность компании состоялось в минувший понедельник, 20 февраля.

" Согласно заявлению, поступившему в ФАС России, в 2016 году сервисные центры отказали физическому лицу в замене повреждённого дисплея на смартфоне Apple iPhone 6 Plus в связи с отсутствием поставок в Россию указанных запасных частей, предложив владельцу смартфона произвести замену с доплатой, - говорится в сообщении ведомства. - В действиях ООО «Эппл Рус» - единственного поставщика продукции Apple inc в Россию - содержатся признаки нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции по необеспечению возможности использования продукции Apple inc (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus) в течение срока её службы".

Представители ФАС пошли навстречу поставщикам техники и не стали ограничивать её деятельность, а дали время на устранение данного недостатка. Если"Эппл Рус" добросовестно выполнит предписание антимонопольщиков, то уже с 1 мая российские пользователи айфонов и айпадов смогут получать единое сервисное обслуживание.