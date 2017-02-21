В Верхней Пышме правоохранители изъяли более 14 тысяч бутылок сомнительного спиртного

В Верхней Пышме пресечена деятельность нелегального цеха, в котором осуществлялся разлив и хранение крепкой спиртосодержащей продукции. Правоохранители изъяли водку, виски, коньяк с признаками подделки – более 14 тысяч бутылок, 131 десятилитровую канистру и одну 500-литровую бочку, рассказали в следственном управлении СКР по Свердловской области.

- По данному факту организована и проводится доследственная проверка. Следователи проводят исследования спиртосодержащей продукции, направленные на выяснение её безопасности для жизни и здоровья потребителей. Вместе с тем устанавливаются лица, причастные к организации деятельности данного нелегального цеха, каналы поставки спиртосодержащей продукции и иные обстоятельства, необходимые для дачи объективной правовой оценки, - сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

По результатам доследственной проверки следователями будет принято процессуальное решение.

Фото: politeka.net.