Екатеринбург превращается из промышленного центра в торговый

В понедельник в Уральском центре развития дизайна УрГАХУ прошло общественное обсуждение проекта социально-экономического развития города до 2035 года, разработкой которого по заданию мэрии занимались специалисты института экономики УрО РАН. Одной из важнейших тенденций, по мнению экономистов, стало то, что Екатеринбург теряет свою самобытность как крупнейший индустриальный центр, а основным сегментом экономики становятся торговля и услуги.

По словам врио директора института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой, учёные обосновали более 100 показателей и описали основные тенденции развития мегаполиса. Как подчеркнул начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, они будут учтены в стратегическом плане развития Екатеринбурга.

Согласно результатам исследования, качество жизни екатеринбуржцев за последние 15 лет существенно выросло, по многим параметрам столица Урала догоняет Москву. Однако свою самобытность Екатеринбург как крупнейший индустриальный центр теряет — за последние пять лет доля промышленности снизилась с 43 до 37%, а доля торговли выросла с 29 до 40%.

Эксперты разработали три сценария возможного развития будущего: инерционный, который делает ставку в большей степени на рост торгового сектора экономики, инновационный — за счёт крупных промышленных проектов, базовый — основанный на паритете этих направлений. Как отметили в горадминистрации, самые высокие риски будут при инновационном сценарии, самые низкие — при инерционном.

— На мой взгляд, самый оптимальный — базовый сценарий, но самый желательный — инновационный. Последний предполагает активные действия муниципальных властей по преобразованиям, внедрению современных экономических инструментов, развитию кластеров. Думаю, что когда начнётся разработка непосредственно стратегии развития Екатеринбурга, мы выберем два сценария: базовый как программу-минимум и инновационный как программу-максимум, — рассказала «ОГ» Юлия Лаврикова.

По планам, прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга должны утвердить в ближайшее время, после чего начнётся активная работа над самой стратегией городского развития. Уже сформировано 8 экспертных групп, проведены первые заседания. Готовый стратегический план развития Екатеринбурга вынесут на заседание гордумы в декабре 2017 года.