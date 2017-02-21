Областная газета
Общество 21 февраля 2017, 15:58

Каменск-Уральская авиабаза ЦВО пополнилась 16 новыми вертолётами

Вертолётный полк Центрального военного округа, дислоцированный на авиабазе Каменск-Уральский, в рамках гособоронзаказа получил сразу 16 новых вертолётов Ми-8МТВ-5. Как сообщила пресс-служба ЦВО, экипажи заблаговременно прошли переобучение в Центре боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации под Тверью.

- Вертолёт Ми-8МТВ-5 относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до четырёх тонн, сообщили в пресс-службе ЦВО. - Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач.

Как отмечается, кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения: это позволяет выполнять полеты в темноте, а также на предельно малых высотах и совершать взлёты и посадки на необозначенных площадках.

Добавим пилоты Каменск-Уральской авиабазы постоянно принимают участие в поисково-спасательных операциях на территории Казахстана при посадках пилотируемых космических кораблей. За 10 лет лётчики эвакуировали с мест приземления более 200 космонавтов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Эвакуатор с частичной погрузкой для Газели на http://perevozki.youdo.com/evacuation/trucks/gazel/evac/chastichnaya/.

Вологда грузоперевозки: подробности по ссылке.

Сколько стоит курьер по Водному стадиону, лучшие цены тут.