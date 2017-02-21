Каменск-Уральская авиабаза ЦВО пополнилась 16 новыми вертолётами

Вертолётный полк Центрального военного округа, дислоцированный на авиабазе Каменск-Уральский, в рамках гособоронзаказа получил сразу 16 новых вертолётов Ми-8МТВ-5. Как сообщила пресс-служба ЦВО, экипажи заблаговременно прошли переобучение в Центре боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации под Тверью.

- Вертолёт Ми-8МТВ-5 относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до четырёх тонн, сообщили в пресс-службе ЦВО. - Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач.

Как отмечается, кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения: это позволяет выполнять полеты в темноте, а также на предельно малых высотах и совершать взлёты и посадки на необозначенных площадках.

Добавим пилоты Каменск-Уральской авиабазы постоянно принимают участие в поисково-спасательных операциях на территории Казахстана при посадках пилотируемых космических кораблей. За 10 лет лётчики эвакуировали с мест приземления более 200 космонавтов.