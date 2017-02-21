Областная газета
Общество 21 февраля 2017, 16:27

Отделения почты в Екатеринбурге в праздники будут работать по спецграфику

В екатеринбургских отделениях Почты России в праздничные дни февраля и марта будет установлен специальный режим работы, сообщает региональное отделение монополиста.

В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта почта будет работать по сокращённому графику. Рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час, а центральное отделение (пр. Ленина, 39) будет открыто до 21.00. 23, 24 февраля и 8 марта - выходные. А вот 25 и 26 февраля (суббота и воскресенье), а также 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи будут работать по установленному режиму.

- Для бесперебойной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, - отметили на Почте России.

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