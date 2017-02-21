Владимир Путин назначил Сергея Жвачкина врио губернатора Томской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Как сообщила пресс-служба главы государства, отставной губернатор будет временно, до итогов сентябрьских выборов, руководить регионом.

Указ о назначении Сергея Жвачкина врио губернатора Томской области опубликован на сайте Президента РФ.

"Принять отставку губернатора Томской области Жвачкина С.А. по собственному желанию, - говорится в тексте документа. - Назначить Жвачкина Сергея Анатольевича временно исполняющим обязанности губернатора Томской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Томской области".

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Отметим, на состоявшейся во вторник, 21 февраля, встрече главы региона и президента РФ, Сергей Жвачкин проинформировал Владимира Путина о социально-экономической ситуации в регионе.

- У меня 17 марта заканчивается пятилетний срок губернаторства, - отметил Сергей Жвачкин. - Согласно закону выборы в сентябре, поэтому прошу принять решение.