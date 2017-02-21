Областная газета
Политика 21 февраля 2017, 18:01

Виталий Чуркин посмертно удостоен ордена Мужества

Полномочный представитель России в Организации Объединённых Наций Виталий Чуркин посмертно награждён орденом Мужества. Указ о награждении дипломата подписал во вторник, 21 февраля, Президент РФ Владимир Путин. 

"За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)", - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте Президента РФ.

Как сообщалось ранее, полпред России в ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался вечером в минувший понедельник в Нью-Йорке. Дипломат представлял интересы России в международной организации с 2006 года. 

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