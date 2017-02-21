Областная газета
Общество 21 февраля 2017, 23:21

Задержан глава Верх-Исетского района Екатеринбурга

Сотрудники УФСБ задержали главу Верх-Исетского района столицы Среднего Урала. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Мужчина был задержан 21 февраля на своем рабочем месте. По данным следствия, он получил от одного из индивидуальных предпринимателей 150 тысяч рублей "за покровительство…при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию" территории района.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье "получение взятки в значительном размере за общее покровительство". В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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