Областная газета
Общество 22 февраля 2017, 11:34

В Екатеринбургском зоопарке выбрали лучшего самца

В Екатеринбургском зоопарке определились, какой самец будет носить звание "зоомистера". Победителем зооконкурса стал гривистый волк Стоун, второе и третье места достались бородатой неясыти и аксолотлю.

- Голосование проходило на разных интернет-площадках города, в том числе сайте зоопарка, - сообщили представители организации. - Также посетители зоопарка могли проголосовать в самом зоопарке. Всего в голосовании приняли участие более 2 000 человек. 

Отметим, гривистый волк (иногда его также называют гуара или агуарачай) обитает в Южной Америке - в дикой природе он населяет открытые равнины, поросшие травой и кустарниками. Животное обладает необычным и запоминающимся обликом: внешне он больше похож на лисицу с очень длинными ногами.

В зоопарка отмечают: Стоун приехал в Екатеринбург из Новосибирска в 2006 году: он обладатель кроткого характера, но во время охоты он превращается в сильного и ловкого хищника.

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