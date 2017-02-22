Если бы выборы губернатора прошли в ближайшее воскресенье, в первом туре победил бы Евгений Куйвашев

Если бы выборы губернатора Свердловской области состоялись в ближайший выходной, Евгений Куйвашев набрал бы на них наибольшее количество голосов. Об этом свидетельствует данные социологического опроса, который провели на днях исследователи Института социальных и политических наук УрФУ.

Эксперты по репрезентативной выборке провели опрос жителей Екатеринбурга и Первоуральска, опросив тысячу человек о возможных результатах выборов главы региона. Исследование показало, что в этих городах Евгений Куйвашев стал в рейтинге известности лидером среди восьми предложенных социологами кандидатов: его узнаваемость составила 94,7 процента, остальные политики имеют значительно меньшую узнаваемость и наиболее известны лишь в одном из городов.

Рейтинг Евгения Куйвашева составил в Екатеринбурге 49 процентов, в Первоуральске эта цифра оказалась выше - около 55 процентов.

-Результаты были вполне ожидаемы: рейтинг Евгения Куйвашева традиционно выше, чем у остальных возможных претендентов, реальных конкурентов сейчас нет, - сообщил корреспонденту "ОГ" политолог Анатолий Гагарин.- В уральской столице цифры чуть ниже из-за того, что альянс города и области сложился недавно, а кроме того, аудитория здесь более политизирована.

Как пояснил политолог Владимир Борзов, аналогичная тенденция - более высокий рейтинг наблюдается не только в Первоуральске, но и в других городах области.

"Если экстраполировать эти результаты на всю область, получается, что у действующего губернатора рейтинг уже сейчас составляет больше 50 процентов, а это означает победу в первом туре. Я бы оценил стартовые позиции для Евгения Куйвашева как очень хорошие, которые трудно испортить»,- пояснил эксперт.