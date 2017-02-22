Строительного мошенника Воробьева осудили на шесть лет колонии

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга осудил строительного мошенниками Владимира Воробьева на шесть лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Он признан виновным по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение прав граждан на жилые помещения», «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления».

— Подсудимый, находившийся до приговора на свободе, был взят под стражу в зале суда. Иски потерпевших были оставлены без рассмотрения, вопрос денежной компенсации будет решаться в порядке гражданского судопроизводства. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами, — уточняют в суде.

Установлено, что в период с 2008 года по август 2015 года Воробьев покупал земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, и возводил на них многоквартирные трехэтажные дома. Квартиры в новостройках он продавал гражданам. Покупатели квартир заплатили Воробьеву свыше 594 млн рублей, пострадавшими по делу проходят 437 человек.