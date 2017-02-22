Прокуратура не допустит остановки общественного транспорта в Екатеринбурге

Остановки общественного транспорта в Екатеринбурге в связи с претензиями энергетиков к МУП "Трамвайно-троллейбусное управление" не произойдёт. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, ресурсоснабжающая организация отменила введение ограничения режима энергопотребления.

- Накануне, 21 февраля, прокуратура города объявила директору Свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» Георгию Козлову предостережение о недопущении возможного нарушения прав граждан при организации пассажирских перевозок в рамках ограничения поставки энергоресурса, - сообщила официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова. - Ресурсоснабжающая организация отменила введение ограничения режима потребления электроэнергии. Сложившаяся ситуация находится на контроле прокуратуры города.

Руководством ЕМУП «ТТУ» в адрес ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» направлено гарантийное письмо о погашении имеющейся задолженности в срок до 28 февраля 2017 года.

Как сообщалось ранее, 13 февраля 2017 ОАО «Энрегосбыт Плюс» в адрес ЕМУП «ТТУ» направлено уведомление о том, что в связи с задолженностью в размере 4,5 млн рублей, подача энергии на предприятие будет ограничена. С 28 февраля энергетики и вовсе были намерены обесточить трамвайно-троллейбусное управление, если остаток долга так и не будет погашен. Отключить ТТУ могли ещё 6 февраля - к тому времени на ТТУ "висело" более 36 млн рублей, однако предприятие успело погасить часть долга.