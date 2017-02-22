Областная газета
Общество 22 февраля 2017, 14:49

Роспотребнадзор: 66% производителей нарушили санитарные условия производства  и хранения продуктов

По расчётам экспертов, доля вредной продукции на прилавках российских магазинов сегодня составляет от 30 до 62 %. Специалисты Роспотребнадзора в прошлом году проверили более 56 тыс. предприятий, которые производят и продают продукты питания. Выяснилось, что 66% производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. С реализации было снято более 3 тыс. тонн пищевых продуктов, пишет "Российская газета".

По информации Роспотребнадзора, до 40 % просроченных продуктов недобросовестные продавцы пускают обратно в дело, чаще всего - в "собственное производство". Роспотребнадзор выявил не менее 100 товаров, на этикетках которых значились несуществующие фирмы.

Но такие товары магазины взяли на реализацию, а покупатели — раскупили. И никаких санкций к торговым предприятиям применить невозможно, потому что законы не требуют от продавцов проводить расследование по каждому поставщику.

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