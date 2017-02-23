Суд арестовал главу администрации Верх-Исетского района Александра Бреденко

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга в среду, 22 февраля, вынесено решение о заключении под домашний арест сроком на два месяца главы администрации района Александра Бреденко.

- Суд, рассмотрев представленные следствием материалы, с доводами органов СКР согласился, избрав в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, - сообщил официальный представитель СКР Александр Шульга. - Также необходимо отметить, что подозреваемый написал чистосердечное признание, что является обстоятельством, смягчающим наказание. Расследование уголовного дела продолжается.

Как пояснили в Верх-Исетском суде, производство об отстранении чиновника от должности прекращено - глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал распоряжение о временном отстранении Бреденко от должности на период расследования.

Как сообщалось ранее, чиновник был задержан во вторник, 21 февраля, на своём рабочем месте. По данным следствия, он получил от одного из индивидуальных предпринимателей 150 тысяч рублей "за покровительство…при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию" территории района. В отношении Бреденко возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "получение взятки в значительном размере за общее покровительство".