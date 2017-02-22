Екатеринбуржцев приглашают отметить День защитника Отечества в ЦПКиО

В Екатеринбурге центральной площадкой для празднования Дня защитника Отечества в этом году будет ЦПКиО им. Маяковского (ул. Мичурина, 230). На этот раз в парке впервые артиллеристы ЦВО запустят фейерверк.

В программе на 23 февраля:

с 13.00 до 16.30 - праздничный концерт на Центральной сцене парка

с 14.30 до 15.30 – угощение на центральной площади парка солдатской кашей

с 16.30 до 19.00 – дискотека у Центральной сцены

с 16.30 до 19.00 – выставка военной техники на площади Мотоциклистов, где разрешено даже полазить по экспонатам

в 21.00 – салют на площади Мотоциклистов. Фейерверк к 23 февраля в Екатеринбурге артиллеристы Центрального военного округа впервые проведут в ЦПКиО.

Также для посетителей парка будут организованы фото-зоны и выставки военной атрибутики. Подрастающее поколение защитников Отечества продемонстрирует сноровку в разборе и сборке автоматов, а также навыки в рукопашном бою. Приглашаются все, вход свободный.

Фото: парк ЦПКиО.