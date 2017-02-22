Военным пенсионерам сохранят все выплаты при переезде за пределы России

Уезжающие на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации военные пенсионеры и приравненные к ним категории граждан будут продолжать получать заслуженные ими выплаты. Соответствующие изменения в федеральное законодательство внёс президент России Владимир Путин.

Соответствующий федеральный закон № 20-ФЗ от 22.02.2017 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с текстом документа, пенсионные выплаты при переезде на постоянное место жительства будут продолжать получать лица, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии, а также члены их семей, за исключением, если иное не установлено международными договорами.