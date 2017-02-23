Народный артист Алексей Петренко скончался на 79 году жизни

В минувшую среду, 22 февраля, на 79 году жизни скончался народный артист России, актёр театра и кино Алексей Петренко. Сообщение о скоропостижной смерти актёра опубликовано на сайте Союза кинематографистов России.

- Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко, - говорится в сообщении. - Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам!

Отметим, артист сыграл порядка 80 ролей в кинокартинах, в том числе таких известных, как "ТАСС уполномочен заявить", "Узник замка Иф", "Жестокий романс" и "Двадцать дней без войны", "Похороните меня за плинтусом", "Давыдов и /Голиаф".