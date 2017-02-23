Владимир Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым граждане получили право приватизировать фактически принадлежащее им жильё. Документ, отменяющий прежде действовавшие в России ограничения, опубликован в минувшую среду, 22 февраля, на официальном портале правовой информации.

Отметим, закон "О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 15 февраля был одобрен Советом Федерации. Ранее предполагалось, что бесплатная приватизация жилья для большинства россиян завершится уже 1 марта этого года, после чего недвижимость пришлось бы выкупать. Продлить до 2020 года бесплатную приватизацию изначально предполагалось лишь для жителей Крыма, граждан. подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилья и детей-сирот.

Ранее бесплатная приватизация продлевалась несколько раз. К настоящему времени в России в собственности граждан находится порядка 80 процентов жилых помещений.