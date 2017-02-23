Областная газета
Общество 23 февраля 2017, 11:42

NASA сообщило об обнаружении семи планет, схожих с Землёй

В ходе пресс-конференции, состоявшейся вечером в среду, 22 февраля, представители Национального агенства США по исследованиям космоса  (NASA) сообщили об обнаружении семи планет, по своим характеристикам схожим с Землёй. Три из семи планет находятся в так называемой обитаемой зоне: на них возможно наличие воды и жизнь.

Все семь планет вращаются вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Сообщается, что это первый случай, когда такое большое число планет со схожими характеристиками расположено в одной планетарной системе.

Небесные тела находятся на удалении порядка 40 световых лет от Земли, их можно изучать при помощи телескопов. Никаких сигналов искусственного происхождения с этих планет не поступало, однако исследователи уверены, что обнаруженная система пока является самым подходящим местом для обнаружения внеземной жизни.

Сравнение размеров Солнечной системы, системы TRAPPIST-1 и Юпитера с его наиболее крупными спутниками.

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