Областная газета
Общество 23 февраля 2017, 13:01

Восемь человек пострадали под Кушвой при столкновении двух "тойот"

Вечером в минувшую среду, 22 февраля на 179 км автодороги Екатеринбург-Серов  произошло столкновение автомашин Toyota Land Cruiser и Toyota Camry. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе ребёнок и подросток, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- Примерно в 21:20 22 февраля на 179 км автодороги Екатеринбург-Серов 55-летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser при завершении обгона не справился с управлением и совершил наезд на искусственное ограждение с последующим выездом на встречную полосу, - говорится в сообщении. - В результате произошло столкновение со встречной автомашиной Toyota Camry, под управлением также 55-летнего водителя, после чего внедорожник опрокинулся. 

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате ДТП пострадали водитель джипа, трое его пассажиров, и четыре пассажира "камри". Среди пострадавших - 15-летний юноша и 6-летний мальчик. Семья из Югорска (ХМАО) ехала на "крузере" в гости к друзьям в Екатеринбург, водитель и пассажир "камри" - проживают в областном центре. Сейчас пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Кушвы.

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