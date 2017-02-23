Областная газета
Общество 23 февраля 2017, 14:28

В Центре содержания иностранных граждан в Екатеринбурге произошли волнения

Сотрудники полиции, Росгвардии и прокуратуры в настоящее время работают в Центре содержания иностранных граждан на улице Горнистов в екатеринбургском посёлке Кольцово. По имеющейся к данному часу информации, несколько подлежащих выдворению из России мигрантов забаррикадировались в одной из комнат. 

Среди тех, кто стал причиной переполоха - граждане Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, которые не желают отправки на родину.

- В настоящее время сотрудники прокуратуры ведут личный прием иностранных граждан, проверяют условия содержания в Центре, а также законность их нахождения в нем, сообщила официальный представитель Свердловской областной парокуратуры Марина Канатов. - В ходе надзорных мероприятий будут проверены условия питания содержащихся в Центре, а также порядок оказания им медицинской помощи.

По информации правозащитников, для разбаррикадирования помещения, в котором находились иностранцы, был вызван ОМОН.

Фото: социальные сети

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