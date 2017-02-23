Владимир Путин возложил венок к Вечному огню в Александровском саду

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата. Как сообщает пресс-служба главы государства, в церемонии приняли участие российские государственные и политические деятели. Президент также возложил цветы к стелам городов-героев у Кремлёвской стены.

Фото: пресс-служба президента РФ

В торжественной церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, глава кабинета министров Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, другие государственные и политические деятели.

В завершение церемонии военнослужащие Президентского полка прошли торжественным маршем.