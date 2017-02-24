Исполнять обязанности постпреда России в ООН будет Пётр Ильичёв

Обязанности постоянного представителя Российской Федерации в Организации Объединённых Наций будет исполнять Пётр Ильичёв, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии. До этого времени дипломат занимал пост первого заместителя постпреда.

Как сообщалось ранее, постпред России в ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке вечером 20 февраля, за день до своего 65-летия. Церемония прощания с дипломатом, посмертно удостоенным ордена Мужества, пройдёт в Москве в пятницу, 24 февраля.

Церемония прощания начнётся в 10:30 по московскому времени в Большом траурном зале ЦКБ МЦ Президента (ул. Маршала Тимошенко, 25). Похоронят дипломата на Троекуровском кладбище.