В Заречном микрорайоне Екатеринбурга горел автомобиль

Очередное возгорание автомашины произошло в Екатеринбурге вечером 23 февраля. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, вспыхнул моторный отсек автомобиля Hyundai Sonata. Граждане смогли справиться с пожаром до того, как на место прибыли огнеборцы.

- Сообщение о возгорании автомашины на улице Готвальда поступило в 21:46 23 февраля, - сообщили представители ведомства. - К месту вызова были направлены 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Отметим, по числу пожаров на автотранспорте Свердловская область заняла первое место среди регионов России по итогам 2016 года. Больше половины возгораний, как установлено экспертами - поджоги.