Владимир Путин встретился с главами делегаций стран - участников Всемирных военных игр в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился с руководством Международного совета военного спорта и главами делегаций государств – участников III зимних Всемирных военных игр, сообщает пресс-служба главы государства.

- Я от души приветствую всех наших гостей и друзей, - отметил Владимир Путин. - Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли решение приехать в Россию на III Всемирные военные спортивные игры. Это замечательное событие, потому что повышает доверие в такой важнейшей сфере, как военное сотрудничество. Очень важно, чтобы люди вашей профессии смотрели друг на друга не в прицел военной и боевой техники, а на спортивных площадках, укрепляя дружбу между собой.

Отметим, во Всемирных военных играх, которые пройдут в Сочи с 24 по 28 февраля, примет участие более 400 военнослужащих-спортсменов из 26 стран. Они разыграют 44 комплекта медалей в следующих дисциплинах: биатлон (включая патрульную гонку), горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание в помещении, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.