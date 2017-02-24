Юные уральцы устроили в Екатеринбурге гонки кораблей и лодок

В минувший четверг, 23 февраля, в бассейне Дворца молодежи состоялось Первенство Свердловской области по судомоделизму среди младших школьников. Навыки управления радиоуправляемыми моделями судов продемонстрировали ребята из Ревды, Екатеринбурга, Новоуральска, Нижнего Тагила и Верхней Салды.

В Первенстве приняли участие около 40 человек в возрасте от семи до 14 лет. Многие из них уже были на подобных соревнованиях, например, воспитанник Дворца молодежи Владислав Карамышев спускает на воду маленькие суда уже шестой год подряд. В этот раз выступает с моделью скоростной лодки и уменьшенной копией немецкого патрульного катера.

- Мне понравилась деталировка этого катера на чертеже, поэтому я его выбрал. На его сборку ушло около года, но он еще не доработан. Буквально перед стартом пришлось делать центровку, чтобы он ровно стоял на воде – подвигать внутренний преемник и регулятор, но я добился нужного результата и успешно прошел дистанцию, - рассказал Владислав Карамышев.

Соревновались участники Первенства в трёх классах радиоуправляемых моделей: «FSR – ЕСО- mini» - гоночные лодки, «F 2-Ю» - копии гражданских или военных судов, изготовленные полностью своими руками и «F4» - копии гражданских или военных судов, собранные из промышленных наборов. По словам Павла Стрюкова, главного судьи Первенства, в каждом классе учитывались свои параметры, например, модели «F 2-Ю» и «F4» обязательно перед спуском на воду прошли стендовую оценку – специалисты смотрели на качество изготовления и соответствие прототипу. У гоночных лодок важнейшую роль играла скорость прохождения дистанции.

Победители Первенства Свердловской области по судомоделизму среди младших школьников смогут поехать на Первенство России в Самару в апреле этого года.

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