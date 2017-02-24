Свердловские спасатели предупреждают граждан об опасностях выхода на лёд

Сотрудники МЧС России вышли на лёд Городских прудов в Ивделе и Екатеринбурге, а также на Шигирское озеро под Кировградом, чтобы предупредить уральцев об опасности. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в акции приняли участие сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам психологи уральского центра экстренной психологической помощи.

- Повышение температуры воздуха сказывается на прочности льда, его структура изменяется, в отдельных местах выход на лед становится опасным, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Об этом предупреждают рыбаков и горожан сотрудники МЧС, которые ежедневно патрулируют акватории. Закрыть проходы по льду спасатели не могут, поэтому лишь напоминают правила поведения в случае ЧП.

Нарушителей и несанкционированных ледовых переправ во время рейда не выявлено, сообщили представители ведомства.

Спасатели напоминают: провалившись под лёд, нужно звать на помощь. Если никого рядом не окажется, необходимо стянуть с себя верхнюю одежду, чтобы она, намокнув, не тянула на дно. Плыть следует в ту же сторону, откуда вы пришли. Помогая другому человеку выбраться из полыньи, помните - не следует подавать утопающему руки, для этого нужно использовать подручные средства - ремни, верёвки, доски.