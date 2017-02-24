Областная газета
Политика 24 февраля 2017, 16:06

Сергей Лавров предложил увековечить память Виталия Чуркина

На состоявшейся в пятницу, 24 февраля, церемонии прощания с постоянным представителем России в ООН Виталием Чуркиным, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что память дипломата должна быть увековечена.

- В официальной истории Виталий Чуркин останется, конечно, великим дипломатом, который вписал очень яркие страницы в послужной список не только нашей дипломатии, но и внешней политики нашего государства, - приводит прощальную речь Лаврова МИД РФ. - Мы должны сделать все, чтобы сохранить память нашего товарища. Уже есть соответствующие предложения, в том числе и от общественности, от зарубежных государств. Мы сделаем так, чтобы это было достойно того подвига, который он заслужил всей своей дорогой, всей своей жизнью.

Напомним, Виталий Чуркин скоропостижно скончался вечером в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке. Дипломату, возглавлявшему миссию России в ООН, было 64 года. Посмертно он был удостоен ордена Мужества. Чуркина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище с соответствующими почестями - под звуки гимна и салюта.

В настоящее время обязанности постпреда РФ в ООН исполняет первый заместитель - Пётр Ильичёв.

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