В Нижнем Тагиле нашли пропавшую 10-летнюю девочку

Пропавшую несколько дней назад школьницу Настю Носкову полицейские нашли в квартире по улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, девочка сначала пришла в гости к знакомой своей матери. Эта дама заявила, что в квартире идёт ремонт, и отвела 10-летнюю девочку к одной из своих приятельниц. Там школьница и находилась всё это время.

– В настоящее время устанавливаются более подробные и точные обстоятельства данного ЧП, решается вопрос о привлечении к административной ответственности, как родителей, так и тех, у кого находилась длительное время девочка, и кто молчал, словно ничего не происходит, – рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.