Областная газета
Общество 25 февраля 2017, 09:41

В Нижнем Тагиле нашли пропавшую 10-летнюю девочку

Пропавшую несколько дней назад школьницу Настю Носкову полицейские нашли в квартире по улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, девочка сначала пришла в гости к знакомой своей матери. Эта дама заявила, что в квартире идёт ремонт, и отвела 10-летнюю девочку к одной из своих приятельниц. Там школьница и находилась всё это время.

– В настоящее время устанавливаются  более подробные и точные обстоятельства данного ЧП, решается вопрос о привлечении к административной ответственности, как родителей, так и тех, у кого находилась длительное время девочка, и кто молчал, словно ничего не происходит, – рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

К Дню защитника Отечества

К Дню защитника Отечества

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Тюльпаны цветы с доставкой, подробности здесь.

Аренда черного Chrysler на свадьбу, заказать на youdo.com.

Автовоз перевозка грузовых автомобилей - подробности тут.