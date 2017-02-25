Областная газета
Общество 25 февраля 2017, 10:22

Более тысячи человек из двух посёлков на окраине Екатеринбурга добиваются оформления документов на своё жильё

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к решению проблем жителей посёлков ДОК и Путёвка Октябрьского района Екатеринбурга. Об этом говорится в ежегодном докладе регионального омбудсмена, опубликованном в «Областной газете».

В этих двух посёлках более тысячи человек в течение уже многих лет проживают на примерно 700 неузаконенных земельных участках. Поскольку  возведённые на этих землях дома с точки зрения закона в любой момент могут быть признаны самовольными постройками, у людей нет возможности оформить регистрацию по месту жительства. Это значит, что у местных жителей возникают трудности с устройством на работу, оформлением детей в детсады, школы, получением медицинской и социальной помощи, постановкой на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Татьяна Мерзлякова предпринимает значительные усилия для решения этой проблемы. В частности, сейчас обсуждается возможность внесения изменений в областное земельное законодательство в части установления дополнительных случаев бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан.

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