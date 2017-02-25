С 2004 года на Среднем Урале количество абонентов проводного радио уменьшилось почти в десять раз

Если в начале 2004 года в Свердловской области услугами проводного радио пользовались свыше 572 тыс. человек, то к 4 кварталу 2016 года этот показатель сократился до 57,4 тыс. абонентов. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова взяла эту ситуацию под особый контроль.

Как говорится в ежегодном докладе регионального омбудсмена, опубликованном в «Областной газете», связисты объясняют сокращение числа радиоточек тем, что содержание фидерной линии является экономически неэффективным проектом. Население сейчас активно переходит на более современные способы получения информации. В связи с этим общая протяженность фидерной линии по всем узлам радиовещания постоянно уменьшается. В 2013 году она составляла 7405,4 км, в 2014-м – 7029 км, в 2015-м – 6881 км, а в первом полугодии 2016 года – 6824 км.

Однако Татьяна Мерзлякова считает, что пока не налажено уверенное эфирное радиовещание, обрезать провода радиотрансляции – значит нарушить конституционное право многих жителей Среднего Урала на получение информации, в том числе и о возможных чрезвычайных ситуациях.