Руководство Парламентской Ассамблеи ОБСЕ поддержало кандидатуру Николая Ковалева на пост представителя России в этой организации

Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен поддержала кандидатуру Николая Ковалева на пост представителя России в Бюро Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Предполагается, что непосредственное рассмотрение вопроса о включении Николая Ковалева в состав Бюро Парламентской Ассамблеи ОБСЕ состоится нынешним летом в Минске, когда члены этой организации соберутся на летнюю сессию.

Напомним, Николай Ковалев избран депутатом Государственной Думы от Орловской области. Он входит во фракцию «Единая Россия».