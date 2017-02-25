Сергей Шойгу потребовал исключить термин «показная воинская часть» из лексикона российской армии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу запретил использовать термин «показной» в отношении полков и воинских частей российской армии. Как сообщает Интерфакс, такое заявление он сделал, общаясь с прессой на Третьих зимних Всемирных военных играх в Сочи.

– Слово «показной» я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит – «показной полк»? А воевать, кто завтра будет? – сказал Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что Президент России Владимир Путин поставил задачу: практически все воинские части Вооружённых сил РФ должны быть частями постоянной готовности.

– И они таковыми у нас становятся, – добавил министр обороны РФ.