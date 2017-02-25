«Уралочка» повела в четвертьфинальной серии против «Заречья-Одинцово»

В первом матче четвертьфинала чемпионата России по волейболу среди женских команд свердловская «Уралочка» обыграла в четырёх партиях подмосковную команду «Заречье-Одинцово» (25:27; 25:16; 25:15; 25:18).

Как отметил после матча наставник команды из Одинцово Вадим Панков, для него победа над командой Николая Карполя стала бы одним из важных моментов в жизни.

Вот только выиграть у «Уралочки» в играх плей-офф у «Заречья-Одинцово» не получается с 2010 года. Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Уралочки». Вторая игра состоится 4 марта на площадке соперниц.