Областная газета
Спорт 25 февраля 2017, 20:11

«Уралочка» повела в четвертьфинальной серии против «Заречья-Одинцово»

В первом матче четвертьфинала чемпионата России по волейболу среди женских команд свердловская «Уралочка» обыграла в четырёх партиях подмосковную команду «Заречье-Одинцово» (25:27; 25:16; 25:15; 25:18).

Как отметил после матча наставник команды из Одинцово Вадим Панков, для него победа над командой Николая Карполя стала бы одним из важных моментов в жизни.

Вот только выиграть у «Уралочки» в играх плей-офф у «Заречья-Одинцово» не получается с 2010 года. Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Уралочки». Вторая игра состоится 4 марта на площадке соперниц.

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