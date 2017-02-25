Областная газета
Спорт 25 февраля 2017, 20:13

«Спутник» начал плей-офф Кубка Братины с победы в овертайме

Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» начали серию 1/8 финала с домашней победы над ангарским «Ермаком».

Гости открыли счёт на исходе второго периода, а на 51-й минуте Денис Курепанов с подачи Рафаэля Шакурова восстановил равновесие. Основное время завершилось вничью.

По регламенту матчей плей-офф, победитель определяется в овертайме до заброшенной шайбы. Победную точку на 8-й дополнительной минуте поставил Евгений Гасников, которому ассистировали Артём Чистяков и Григорий Серкин.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу тагильчан. Завтра в ДЛС имени В.К.Сотникова состоится второй матч между «Спутником» и «Ермаком».

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