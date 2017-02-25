Областная газета
Спорт 25 февраля 2017, 22:10

На чемпионате мира в Лахти свердловская лыжница финишировала с рассечённой щекой

Свердловская лыжница Анна Медведева получила сильное рассечение щеки в ходе скиатлона на чемпионате мира в финском Лахти.

Завал с участием четырех лыжниц произошел в скиатлоне (7,5+7,5 км) на первых метрах дистанции во время преодоления спортсменками подъема. Анна Медведева, несмотря на полученную травму и сильное кровотечение, прошла всю дистанцию и финишировала 33-й.

Анна Медведева, скиатлон, лыжи, чемпионат мира, травма, Лахти

Анна Медведева финишировала в крови. Сразу после финиша ей наложили швы. Фото: Андрей Каща

- Ей наложили швы, осталась большая ссадина. На первом круге я крови не заметил, видимо, она начала просачиваться уже после, - цитирует ТАСС старшего тренера женской сборной России Данила Акимова. - Мне кажется, Аня сама не поняла, что у нее идет кровь, поскольку не видела себя со стороны. Сейчас она вся на нервах, пока ей и обидно, и досадно, и больно.

Анна Медведева родилась в 1989 году в Ревде, в лыжный спорт пришла в четырнадцать лет по примеру старшего брата. С 2007 года живёт в Полевском, выступает за спортивный клуб Северского трубного завода.

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