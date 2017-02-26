В небе над Екатеринбургом сблизятся Марс и Уран

Сегодня, 26 февраля, на вечернем небе екатеринбуржцы смогут увидеть в бинокль или телескоп космическую пару - Марс и Уран. Явление можно наблюдать с 20:00 до 23:00 до захода планет в западной части небосвода, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Поиски космической пары можно также повторить на следующий день, 27 февраля.

- Сегодня, 26 февраля, Марс будет находится чуть правее (западнее) Урана, а 27 февраля он будет располагаться выше (севернее) этой планеты. Найти Марс можно будет легко, так как правее его находится самая яркая планета неба - Венера. Уран получится разглядеть только в бинокль или телескоп, он располагается на окраинах Солнечной системы и плохо освещён Солнцем. Диски планет имеют малый размер, поэтому их лучше разглядывать при увеличении, желательно от 100 крат, - рассказал Владилен Санакоев.

Фото: общий план на 26 и 27 февраля, при увеличении от 100 крат, виртуальный планетарий Стеллариум