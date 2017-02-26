Два автомобиля загорелись около трёх часов ночи на Среднем Урале

Сюжет
Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.
В ночь на 26 февраля на Среднем Урале горели два автомобиля. В Карпинске на площади двух квадратных метров повреждён моторный отсек машины ВАЗ-21150, в Нижнем Тагиле на площади двух квадратных метров испорчены салон и моторный отсек Mitsubishi, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
В Нижнем Тагиле сообщение о возгорании автомобиля Mitsubishi на улице Мира поступило после трёх ночи. На тушение пожара выехали шесть огнеборцев на двух сецмашинх. В 3:14 открытое горение было ликвидировано, в 3:21 огонь полностью потушен.
- В Карпинске сообщение о возгорании машины ВАЗ-21150 на улице Луначарского поступило в диспетчерскую в 3:16. В тушении пожара участвовали семь человек личного состава и две единицы техники. В 3:21 открытое горение было ликвидировано, в 3:24 завершились разбор и проливка сгоревших конструкций, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Напомним, вчера, 25 февраля, также около трёх часов ночи в Тавде загорелся Chevrolet Lanos. Местные жители потушили автомобиль до прибытия пожарных.
Отметим, Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин.