Два автомобиля загорелись около трёх часов ночи на Среднем Урале

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь на 26 февраля на Среднем Урале горели два автомобиля. В Карпинске на площади двух квадратных метров повреждён моторный отсек машины ВАЗ-21150, в Нижнем Тагиле на площади двух квадратных метров испорчены салон и моторный отсек Mitsubishi, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле сообщение о возгорании автомобиля Mitsubishi на улице Мира поступило после трёх ночи. На тушение пожара выехали шесть огнеборцев на двух сецмашинх. В 3:14 открытое горение было ликвидировано, в 3:21 огонь полностью потушен.

- В Карпинске сообщение о возгорании машины ВАЗ-21150 на улице Луначарского поступило в диспетчерскую в 3:16. В тушении пожара участвовали семь человек личного состава и две единицы техники. В 3:21 открытое горение было ликвидировано, в 3:24 завершились разбор и проливка сгоревших конструкций, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Напомним, вчера, 25 февраля, также около трёх часов ночи в Тавде загорелся Chevrolet Lanos. Местные жители потушили автомобиль до прибытия пожарных.

Отметим, Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин.