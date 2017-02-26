Областная газета
Общество 26 февраля 2017, 10:05

В Екатеринбурге девушка скончалась в машине после употребления наркотиков

В Екатеринбурге на Эльмаше вчера, 25 февраля, было обнаружено тело девушки в машине. По предварительным данным, она скончалась из-за употребления наркотиков, сообщили "ОГ" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Автомобиль был припаркован на улице Баумана у дома №48. В машине вместе с девушкой находились двое молодых людей без сознания, медикам удалось их спасти. 

- По факту смерти девушки сотрудники СУ СКР Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводят доследственную проверку. Будут допрошены молодые люди, находившиеся в машине, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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