В Екатеринбурге девушка скончалась в машине после употребления наркотиков

В Екатеринбурге на Эльмаше вчера, 25 февраля, было обнаружено тело девушки в машине. По предварительным данным, она скончалась из-за употребления наркотиков, сообщили "ОГ" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Автомобиль был припаркован на улице Баумана у дома №48. В машине вместе с девушкой находились двое молодых людей без сознания, медикам удалось их спасти.

- По факту смерти девушки сотрудники СУ СКР Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводят доследственную проверку. Будут допрошены молодые люди, находившиеся в машине, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.