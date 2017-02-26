Областная газета
Общество 26 февраля 2017, 11:00

В Ельцин Центре открылся благотворительный фестиваль в поддержку детей-сирот

В Ельцин Центре сегодня, 26 февраля, в 11:00 открылся благотворительный фестиваль в поддержку детей-сирот. В этом году "Благомаркет" пройдёт в рамках масленичных гуляний, выручка будет направлена на зарплаты нянечек, сообщает пресс-служба Свердловской региональной общественной организации "Аистенок". 

Фестиваль, прошедший летом прошлого года в Ельцин Центре, собрал порядка 800 тыс. руб. Цель благотворительного мероприятия – поддержка общественной организации "Аистенок", которая занимается профилактикой социального сиротства в Свердловской области. 

- Каждому ребёнку жизненно необходим рядом значимый взрослый, проявляющий ласку и заботу. Нянечки помогают детям-сиротам развиваться в ожидании любящих родителей. Сегодня, 26 февраля, с 11:00 до 20:00 екатеринбуржцы смогут посетить лекции и мастер-классы в Ельцин Центре, зону красоты, фудкорт, детскую зону, рынок дизайнерских вещей, поддержать уличные гуляния. Вход украшает тематическая фотозона: русская печь, самовар, баранки,  - рассказали организаторы фестиваля. 

Вход на благотворительный фестиваль свободный.

Фото: Ельцин Центр

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

К Дню защитника Отечества

К Дню защитника Отечества

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Вывезти старый линолеум на http://perevozki.youdo.com/.

Дешевые розы с доставкой: подробнее по ссылке.

Вызов автоэвакуатора в районе Лианозово - информация по ссылке на Юду.