В Ельцин Центре открылся благотворительный фестиваль в поддержку детей-сирот

В Ельцин Центре сегодня, 26 февраля, в 11:00 открылся благотворительный фестиваль в поддержку детей-сирот. В этом году "Благомаркет" пройдёт в рамках масленичных гуляний, выручка будет направлена на зарплаты нянечек, сообщает пресс-служба Свердловской региональной общественной организации "Аистенок".

Фестиваль, прошедший летом прошлого года в Ельцин Центре, собрал порядка 800 тыс. руб. Цель благотворительного мероприятия – поддержка общественной организации "Аистенок", которая занимается профилактикой социального сиротства в Свердловской области.

- Каждому ребёнку жизненно необходим рядом значимый взрослый, проявляющий ласку и заботу. Нянечки помогают детям-сиротам развиваться в ожидании любящих родителей. Сегодня, 26 февраля, с 11:00 до 20:00 екатеринбуржцы смогут посетить лекции и мастер-классы в Ельцин Центре, зону красоты, фудкорт, детскую зону, рынок дизайнерских вещей, поддержать уличные гуляния. Вход украшает тематическая фотозона: русская печь, самовар, баранки, - рассказали организаторы фестиваля.

Вход на благотворительный фестиваль свободный.

Фото: Ельцин Центр