Областная газета
Общество 26 февраля 2017, 11:30

Свердловские спасатели контролируют массовые гуляния в последние выходные февраля

В готовности находятся порядка 900 свердловских спасателей и свыше 300 единиц пожарно-спасательной техники. В местах массовых масленичных гуляний выставлены временные посты из числа сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В последние выходные февраля по Свердловской области проходят масленичные гуляния, где самым зрелищным и небезопасным является сжигание чучела. 

- Площадка для сжигания чучела должная организуется в радиусе не менее 50 метров от зданий, строений и автотранспорта. Место должно быть оборудовано первичными средствами пожаротушения и свободным подъездом для пожарно-спасательной техники. Важно учитывать скорость ветра, по окончании мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горения остатков чучела, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В случае происшествия необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефонам: «01» или «101».

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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