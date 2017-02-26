В результате ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погиб мужчина

Вчера, 25 февраля, вечером машина ВАЗ-2115 столкнулся со встречным грузовиком на 183 километре автодороги Пермь-Екатеринбург. В результате ДТП погиб пассажир отечественного легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В момент ДТП шёл снег, видимость была ниже 300 метров.

- По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115, двигаясь со стороны Екатеринбурга, стал совершать обгон грузового автомобиля, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным грузовиком. От столкновения легковой автомобиль отбросило на Volkswagen, также двигавшийся по встречному направлению. В результате ДТП пассажир ВАЗ-2115 погиб от полученных травм на месте, водителя увезли в ЦРБ в тяжёлом состоянии, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области