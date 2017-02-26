«Темп-СУМЗ-УГМК» вырвал победу в Химках в четвёртой четверти

Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» снова вышел вперёд в заочном споре с екатеринбургским «Уралом» за место в плей-офф Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги.

Вслед за «грифонами» ревдинцы также обыграли в гостях «Химки-Подмосковье» - 64:57 (12:16, 20:17, 9:13, 23:11). Перед заключительной 10-минуткой «Темп» проигрывал 41:46 аутсайдеру регулярного чемпионата, получившему усиление из Единой лиги ВТБ в виде экс-игрока сборной России Егора Вяльцева (25 очков в матче). «Плюс 12» в последнем периоде позволили ревдинцам добиться важной победы.

Самыми результативными в составе ревдинцев стали Иван Павлов (20 очков, 10 подборов) и Сергей Караулов (11 очков, 12 подборов)."

Темп" с девятью победами на 8-м месте в регулярном чемпионате, у "грифонов" на одну победу меньше и место в рейтинге строчкой ниже.

Теперь обе свердловские команды по очереди сыграют с лидером регулярного чемпионата и новоиспечённому обладателю Кубка России «Новосибирском». 6 марта с сибиряками сыграет «Темп-СУМЗ-УГМК», а 8 марта – «Урал».