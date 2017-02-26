Областная газета
Общество 26 февраля 2017, 13:15

В Екатеринбурге жители Уралмаша остаются без холодной воды из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге заявка о коммунальной аварии на Машиностроителей, 53 поступила вчера, 25 февраля, около 19:00. К 23:00 было завершено отключение водовода диаметром 400 мм по "большому кругу", сообщили "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".

Сейчас идёт более точечное переключение, после чего без холодной воды останутся менее десяти домов.

- Сегодня, 26 февраля, автоцистерна с питьевой водой стоит на Машиностроителей, 75. Проводится приём представителей организаций, эксплуатирующих сети, расположенных рядом с повреждённым водоводом. Раскопочные работы начнутся после решения вопроса о столбе, который расположен в месте планируемого проведения работ, - рассказали в пресс-службе МУП "Водоканал".

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