Кот-альпинист возвращается в Нижний Тагил после недельного путешествия на Байкал

Сегодня, 26 февраля, кот-альпинист и его хозяин отправились домой, в Нижний Тагил, после недельного путешествия на Байкал. Об этом в социальных сетях сообщил путешественник Андрей Останин.

- Домой катим ВИП-классом!!! - подписал Андрей Останин фотографию, на которой его кот Граф лежит в машине на переднем сидении на мягкой подушке.

Напомним, кот-альпинист с хозяином отправились на Байкал из Нижнего Тагила в прошлое воскресенье, 19 февраля. За неделю они проехали Тюменскую, Новосибирскую, Кемеровскою, Иркутскую области, побывали на единственном крупнейшем острове Байкала, населённом людьми, - Ольхоне.

Добавим, уральский кот Граф, покоривший в 2016 году со своим хозяином Эльбрус, в декабре попал в топ-10 самых известных мурлык.

Фото: социальные сети