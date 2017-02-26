«Уральский трубник» финишировал во втором раунде на третьем месте

Хоккеисты первоуральского «Уральского трубника» в заключительном матче второго раунда чемпионата России обыграли в столичном спорткомплексе «Крылатское» команду «Динамо» со счётом 4:2 и независимо от результатов двух оставшихся сегодня матчей заняли третье итоговое место.

От результата вечернего матча между архангельским «Водником» и иркутским клубом «Байкал-Энергия» зависит с кем первоуральцы сыграют в четвертьфинале.

В случае победы архангелогородцев соперниками «Уральского трубника» в первом раунде плей-офф будут хоккеисты ульяновской «Волги», любой другой исход матча сводит в одну четвертьфинальную пару «Уральский трубник» и «Водник».