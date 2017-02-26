Почти двухлетняя беспроигрышная серия «УГМК» прервалась в Курске

В матче регулярного чемпионата женской баскетбольной Премьер-лиги екатеринбургская команда «УГМК» проиграла в гостях главному сопернику – курскому «Динамо» со счётом 86:99 (27:34, 19:19, 20:32, 20:14).

Предыдущее поражение в регулярном чемпионате лисицы потерпели также в Курске от «Динамо» (74:81) 15 марта 2015 года. Беспроигрышная серия, длившаяся без малого два года, составила 41 матч.

Прервалась сегодня и другая затяжная серия «лисиц» - с 25 апреля 2015 года, после поражения в первом финальном матче от оренбургской «Надежды» (67:78) «УГМК» не проигрывала в чемпионате России (регулярных матчах и играх плей-офф) ровно 50 раз.

В качестве слабого утешения – локальная победа Дайаны Таурази в снайперской дуэли с соотечественницей Энджел Маккотри. Лидер «лисиц» набрала 38 очков, у курской американки 37. По результатам этого матча «УГМК» лишилась первого места в турнирной таблице.

Командам осталось провести по одному матчу, и если в играх «УГМК» - «Надежда» и «Динамо» (Курск) - МБА не произойдёт неожиданностей, то курянки по итогам регулярного чемпионата займут первое место, а значит, будут иметь преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.