«Спутник» вырвал победу во втором матче плей-офф на 74-й минуте

Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» повели в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Братины против ангарского «Ермака» со счётом 2-0.

Победу во втором матче тагильчане добыли на 14-й (!) минуте овертайма. Для победы в этой игре понадобились не только мастерство, но также характер и немного везения. В первом периоде «Спутник» пропустил две шайбы менее, чем за минуту – гости дважды реализовали большинство.

Во втором периоде Ильдар Валеев отставание сократил, а ушли от поражения тагильчане лишь за 10 секунд до конца основного времени, заменив вратаря шестым полевым игроком. Вадим Кравченко перевёл игру в овертайм, он же принёс «Спутнику» без всякого преувеличения суперволевую победу на 74-й минуте матча-триллера.

Серия до четырёх побед продолжится в Ангарске 1 и 2 марта.