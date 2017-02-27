На Среднем Урале снова похолодает днём до -8

На Среднем Урале сегодня, 27 февраля, днём синоптики обещают температуру воздуха до +1...-4°, в горах и низинах до -8°. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня днём ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололёдица. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, ночью порывы до 14-16 м/с. В ночь с понедельника на вторник похолодает до -7...-12°, при прояснении до -15°.

В последний февральский день, 28 февраля, днём столбик термометра поднимется до +1...-4°. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Ветер западный, 4-9 м/с. В ночь со вторника на среду столбик термометра опустится до -7...-12°.

В первый весенний день, 1 марта, синоптики обещают температуру воздуха до 0...-5°. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 2-7 м/с.

В Екатеринбурге до середины недели днём температура воздуха будет колебаться от 0° до -4°, ночью от -6° до -9°. Будет облачно с прояснениями, пройдёт небольшой, местами мокрый снег. Ветер западный, юго-западный, 2-8 м/с.