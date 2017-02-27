Областная газета
Общество 27 февраля 2017, 07:44

В Екатеринбурге сгорел цех по ремонту мебели на площади 800 квадратных метров

В Екатеринбурге вчера, 26 февраля, вечером сгорел цех по ремонту мебели на площади 800 квадратных метров на улице Павлодарская. Спасателям удалось предотвратить взрыв газовых баллонов при пожаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области

Сообщение о возгорании цеха по ремонту мебели на Павлодарской поступило в пожарно-спасательную службу в 20:12. На тушение выехали порядка 40 огнеборцев с 11 единицами техники. В 23:26 открытое горение было ликвидировано, проводилась проливка и разбор сгоревших конструкций.

- Быстрому распространению огня способствовало большое количество перегородок в помещении мастерской, ближайший гидрант оказался неисправным. Спасатели установили пожарную автоцистерну на реке Исеть и прокладывать магистральную линию для подачи воды. Ещё одна магистральная линия была проложена от пожарного гидранта, находящегося в 300 метрах от цеха. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось своевременно эвакуировать из горящих помещений несколько баллонов с пропаном и предотвратить взрыв, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.  

В результате пожара пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, работают пожарные дознаватели.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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